Узнать больше

Первые пять компаний подтвердили планы реализовывать бизнес-проекты в ОЭЗ «Ижевск»

Короткая ссылка
Первые пять компаний подтвердили планы реализовывать бизнес-проекты на территории особой экономической зоны «Ижевск».
Первые пять компаний подтвердили планы реализовывать бизнес-проекты в ОЭЗ «Ижевск»
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

«Пока заявка на создание ОЭЗ находится на рассмотрении в федеральном правительстве», — заявил глава Завьяловского района Константин Русинов в беседе с udm-info.ru.

Зона будет расположена у пересечения автотрассы М7 «Волга» и Сарапульского тракта. Её площадь составит около 200 га.

«Для того чтобы получить статус ОЭЗ, мы должны заранее найти несколько резидентов, которые подтвердили бы свою готовность инвестировать в предприятия на территории особой экономической зоны», — пояснил Русинов.

Ранее НСН сообщала, что столичным инвестиционным порталом воспользовались более 20 млн раз за девять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить