Первые пять компаний подтвердили планы реализовывать бизнес-проекты в ОЭЗ «Ижевск»

Первые пять компаний подтвердили планы реализовывать бизнес-проекты на территории особой экономической зоны «Ижевск».

«Пока заявка на создание ОЭЗ находится на рассмотрении в федеральном правительстве», — заявил глава Завьяловского района Константин Русинов в беседе с udm-info.ru.

Зона будет расположена у пересечения автотрассы М7 «Волга» и Сарапульского тракта. Её площадь составит около 200 га.

«Для того чтобы получить статус ОЭЗ, мы должны заранее найти несколько резидентов, которые подтвердили бы свою готовность инвестировать в предприятия на территории особой экономической зоны», — пояснил Русинов.

Ранее НСН сообщала, что столичным инвестиционным порталом воспользовались более 20 млн раз за девять лет.