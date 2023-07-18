В Крыму назвали абсурдным отказ США считать Крымский мост российским

Замглавы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал абсурдом отказ США признать Крымский мост российским.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция властей США, согласно которой Вашингтон против нанесения Украиной ударов по территории России, не относится к ЧП на Крымскому мосту, так как полуостров, по мнению американского правительства, является украинской территорией.

«Все их аргументы абсурдны и являются дешевой попыткой американцев оправдать террористическую выходку режима, засевшего у власти в Киеве... А то, что в США не признают российский статус полуострова, — это их проблема», — заявил Шонус РИА Новости.

Он также подчеркнул, что украинские дроны нанесли удары ближе к побережью Краснодарского края.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку на Крымский мост.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ЧП, заявил, что Украина сама решает, как ей вести военные действия.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.