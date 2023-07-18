На повреждённой станции МЖД Матвеевская в Москве начались восстановительные работы

На станции Киевского направления МЖД Матвеевская на западе Москвы, которая пострадала при перевозке рельсов, уже начались ремонтные работы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«В настоящее время производится демонтаж повреждённой обшивки опор навеса платформы, остекления ограждения… При помощи крана демонтировано повреждённое торцевое ограждение для установки нового», — прокомментировали в МЖД.

Поезда Киевского направления МЖД следуют в штатном режиме.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 18 июля грузовой поезд повредил вестибюль станции Матвеевская: с него съехали рельсы, которые он перевозил.