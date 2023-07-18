Узнать больше

На повреждённой станции МЖД Матвеевская в Москве начались восстановительные работы

Короткая ссылка
На станции Киевского направления МЖД Матвеевская на западе Москвы, которая пострадала при перевозке рельсов, уже начались ремонтные работы.
На повреждённой станции МЖД Матвеевская в Москве начались восстановительные работы
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«В настоящее время производится демонтаж повреждённой обшивки опор навеса платформы, остекления ограждения… При помощи крана демонтировано повреждённое торцевое ограждение для установки нового», — прокомментировали в МЖД.

Поезда Киевского направления МЖД следуют в штатном режиме.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 18 июля грузовой поезд повредил вестибюль станции Матвеевская: с него съехали рельсы, которые он перевозил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить