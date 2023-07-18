На повреждённой станции МЖД Матвеевская в Москве начались восстановительные работы
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
«В настоящее время производится демонтаж повреждённой обшивки опор навеса платформы, остекления ограждения… При помощи крана демонтировано повреждённое торцевое ограждение для установки нового», — прокомментировали в МЖД.
Поезда Киевского направления МЖД следуют в штатном режиме.
Ранее телеканал «360» сообщал, что 18 июля грузовой поезд повредил вестибюль станции Матвеевская: с него съехали рельсы, которые он перевозил.