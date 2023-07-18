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В санаториях россияне чаще всего делают массаж и принимают серные ванны

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Согласно результатам опроса AZIMUT Hotels, 43% респондентов считают, что массаж, талассотерапию и серные ванны удобнее проходить в отелях и санаториях.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, также востребованы для прохождения в отелях и санаториях водные процедуры (27%), услуги косметолога и аппаратная косметология (по 15%).

Уточняется, что 39% опрошенных готовы тратить на дополнительные услуги по красоте 50% от стоимости проживания.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что делать в случае укуса пчелы.

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