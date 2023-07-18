В санаториях россияне чаще всего делают массаж и принимают серные ванны
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Согласно данным исследования, также востребованы для прохождения в отелях и санаториях водные процедуры (27%), услуги косметолога и аппаратная косметология (по 15%).
Уточняется, что 39% опрошенных готовы тратить на дополнительные услуги по красоте 50% от стоимости проживания.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что делать в случае укуса пчелы.