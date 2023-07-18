В России в 2023 году цены на верхнюю одежду снизились
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Уточняется, что средняя цена на пуховики и плащи снизилась на 15% — до 8,4 тыс. рублей и 6,4 тыс. рублей соответственно, курток — на 17%, до 3,8 тыс. рублей, ветровок — на 6%, до 3,3 тыс. рублей.
«Российские производители активно работают над замещением зарубежных компаний, которые покинули российский рынок», — отметил заместитель генерального директор ЦРПТ Реваз Юсупов.
Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.