В России в 2023 году цены на верхнюю одежду снизились

В России цены на верхнюю одежду снизились за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уточняется, что средняя цена на пуховики и плащи снизилась на 15% — до 8,4 тыс. рублей и 6,4 тыс. рублей соответственно, курток — на 17%, до 3,8 тыс. рублей, ветровок — на 6%, до 3,3 тыс. рублей.

«Российские производители активно работают над замещением зарубежных компаний, которые покинули российский рынок», — отметил заместитель генерального директор ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.