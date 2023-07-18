Песков не стал оценивать идею признать власти Украины террористическим режимом
- РИА Новости
«Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее», — сказал он.
Вместе с этим Песков отметил, что изначально инициатива была адресована российским депутатам и её ещё не рассматривали.
Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.
По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, погибли двое взрослых.