Песков не стал оценивать идею признать власти Украины террористическим режимом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки идеи признать власти Украины «террористическим режимом» на фоне атаки на Крым.

«Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее», — сказал он.

Вместе с этим Песков отметил, что изначально инициатива была адресована российским депутатам и её ещё не рассматривали.

Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.

По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, погибли двое взрослых.