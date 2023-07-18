В Южно-Сахалинске внедорожник наехал на трёх пешеходов на зебре, погиб ребёнок

В Южно-Сахалинске внедорожник наехал на трёх пешеходов, которые переходили дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора, сообщила полиция Сахалина.

Инцидент произошёл в 17:08 (09:08 мск).

«Женщина-водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, при осуществлении левого поворота на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской совершила наезд на трёх пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении МВД.

Погибла девочка 2019 года рождения. Ещё одна девочка 2005 года рождения и женщина 1983 года рождения получили травмы.