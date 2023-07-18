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Заслуженный спасатель Желонкин дал советы, как вести себя при попадании в болотную трясину

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Анастасия Белоусова
Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин в беседе с RT дал советы, как вести себя при попадании в болотную топь.
Заслуженный спасатель Желонкин дал советы, как вести себя при попадании в болотную трясину
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images - Jonathan Kozowyk

По словам спасателя, отправляться в лес нужно обязательно в паре с кем-то и всегда брать с собой палку.

«Не зная броду, как говорится, не суйся в воду. Если попал в болото, то, как и на льду, нужно осторожно ложиться на эту жижу. Звать на помощь, естественно», — отметил эксперт. 

Кроме того, специалист предупредил, что чем больше человек двигается, тем сильнее болото его затягивает.

Ранее стало известно, что в Челябинске пенсионерку вытащили из болотной трясины, куда она провалилась по горло.

Как пишет сайт kp.ru, 74-летняя женщина чуть не погибла на озере Смолино.

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