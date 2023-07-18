Заслуженный спасатель Желонкин дал советы, как вести себя при попадании в болотную трясину

Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин в беседе с RT дал советы, как вести себя при попадании в болотную топь.

По словам спасателя, отправляться в лес нужно обязательно в паре с кем-то и всегда брать с собой палку.

«Не зная броду, как говорится, не суйся в воду. Если попал в болото, то, как и на льду, нужно осторожно ложиться на эту жижу. Звать на помощь, естественно», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист предупредил, что чем больше человек двигается, тем сильнее болото его затягивает.

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