Заслуженный спасатель Желонкин дал советы, как вести себя при попадании в болотную трясину
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По словам спасателя, отправляться в лес нужно обязательно в паре с кем-то и всегда брать с собой палку.
«Не зная броду, как говорится, не суйся в воду. Если попал в болото, то, как и на льду, нужно осторожно ложиться на эту жижу. Звать на помощь, естественно», — отметил эксперт.
Кроме того, специалист предупредил, что чем больше человек двигается, тем сильнее болото его затягивает.
Ранее стало известно, что в Челябинске пенсионерку вытащили из болотной трясины, куда она провалилась по горло.
Как пишет сайт kp.ru, 74-летняя женщина чуть не погибла на озере Смолино.