Суд Ярославля арестовал обвиняемую в подготовке теракта жительницу Углича
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к совершению теракта).
Суд арестовал её до 13 сентября.
Ранее в ФСБ заявили, что в Угличе задержана россиянка, собиравшая для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью теракта.
Также стало известно, что украинские спецслужбы ориентировали россиянку на подрыв ГЭС в Угличе.