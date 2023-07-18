Узнать больше

Суд Ярославля арестовал обвиняемую в подготовке теракта жительницу Углича

Короткая ссылка
Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца обвиняемую в подготовке теракта жительницу Углича Веронику Нетунаеву.
Суд Ярославля арестовал обвиняемую в подготовке теракта жительницу Углича
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Отмечается, что ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к совершению теракта).

Суд арестовал её до 13 сентября.

Ранее в ФСБ заявили, что в Угличе задержана россиянка, собиравшая для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью теракта.

Также стало известно, что украинские спецслужбы ориентировали россиянку на подрыв ГЭС в Угличе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить