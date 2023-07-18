Суд Ярославля арестовал обвиняемую в подготовке теракта жительницу Углича

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца обвиняемую в подготовке теракта жительницу Углича Веронику Нетунаеву.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к совершению теракта).

Суд арестовал её до 13 сентября.

Ранее в ФСБ заявили, что в Угличе задержана россиянка, собиравшая для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью теракта.

Также стало известно, что украинские спецслужбы ориентировали россиянку на подрыв ГЭС в Угличе.