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В России при продаже вторичной недвижимости стали чаще запрашивать выписку из БКИ

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Сервис «Кредитный помощник» (входит в группу CosmoVisa) выяснил, что в России риелторы и агентства недвижимости стали чаще просить владельцев при продаже вторичного жилья предоставить выписку из бюро кредитных историй (БКИ). В апреле — июне число таких запросов увеличилось на 34% по сравнению с прошлым кварталом.
В России при продаже вторичной недвижимости стали чаще запрашивать выписку из БКИ
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  • © Evkaz

Об этом пишут «Известия».

Как рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, за первое полугодие 2023-го банкротами признаны 163 тыс. граждан — на треть больше, чем в 2022-м.

Личное банкротство — это повод оспорить договор купли-продажи.

При этом сделка может сорваться по причине некорректной информации в выписке. Такие ошибки возможны из-за несвоевременного обмена информацией между банками и БКИ.

Срок исправлений информации в выписке БКИ может достигать 20 рабочих дней, что, соответственно, затягивает сделку.

При этом запрос таких справок станет тенденций из-за высокой закредитованности населения, отметила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ране progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.

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