В России при продаже вторичной недвижимости стали чаще запрашивать выписку из БКИ
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Об этом пишут «Известия».
Как рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, за первое полугодие 2023-го банкротами признаны 163 тыс. граждан — на треть больше, чем в 2022-м.
Личное банкротство — это повод оспорить договор купли-продажи.
При этом сделка может сорваться по причине некорректной информации в выписке. Такие ошибки возможны из-за несвоевременного обмена информацией между банками и БКИ.
Срок исправлений информации в выписке БКИ может достигать 20 рабочих дней, что, соответственно, затягивает сделку.
При этом запрос таких справок станет тенденций из-за высокой закредитованности населения, отметила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
Ране progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.