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Власти заявили о возобновлении автобусного сообщения из Ростовской области в Крым

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Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым восстановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта области.
Власти заявили о возобновлении автобусного сообщения из Ростовской области в Крым
  • РИА Новости

«Регулярные (автобусы. — RT) в настоящее время будут направляться через паромную переправу», — сказали в ведомстве.

Что касается заказных автобусов, они будут направляться по альтернативному маршруту через новые российские регионы.

17 июля в Ростове-на-Дону приостановили продажу автобусных билетов до городов Крыма.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Погибли мужчина и женщина, их ребёнок пострадал.

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