Власти заявили о возобновлении автобусного сообщения из Ростовской области в Крым
- РИА Новости
«Регулярные (автобусы. — RT) в настоящее время будут направляться через паромную переправу», — сказали в ведомстве.
Что касается заказных автобусов, они будут направляться по альтернативному маршруту через новые российские регионы.
17 июля в Ростове-на-Дону приостановили продажу автобусных билетов до городов Крыма.
В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Погибли мужчина и женщина, их ребёнок пострадал.