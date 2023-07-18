Политолог Орлов: передача знаний подрастающему поколению — это тоже долг Родине

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец предоставить выпускникам педагогических колледжей и вузов отсрочку от призыва в армию при условии их трудоустройства после окончания учёбы в школу.

«В этом предложении есть здравое зерно. Передача знаний подрастающему поколению — это тоже в своём роде долг Родине, который не все выпускники педвузов стремятся отдавать. И от того, с какими знаниями и ценностями школьники будут входить во взрослую жизнь, зависит их будущее и будущее нашей страны», — считает Орлов.

По мнению политолога, особенно это актуально для отдалённых регионов и сельской местности, где потребность в квалифицированных учителях ощущается остро.

«Именно образование определяет выбор образа жизни человека, именно понимание последствий собственных поступков способствует оздоровлению общества и формированию безопасной и комфортной среды», — заключил он.

Ранее в России призвали ввести отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов.