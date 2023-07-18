Политолог Орлов: передача знаний подрастающему поколению — это тоже долг Родине
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«В этом предложении есть здравое зерно. Передача знаний подрастающему поколению — это тоже в своём роде долг Родине, который не все выпускники педвузов стремятся отдавать. И от того, с какими знаниями и ценностями школьники будут входить во взрослую жизнь, зависит их будущее и будущее нашей страны», — считает Орлов.
По мнению политолога, особенно это актуально для отдалённых регионов и сельской местности, где потребность в квалифицированных учителях ощущается остро.
«Именно образование определяет выбор образа жизни человека, именно понимание последствий собственных поступков способствует оздоровлению общества и формированию безопасной и комфортной среды», — заключил он.
Ранее в России призвали ввести отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов.