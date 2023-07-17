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Военная хроника: нападение на Крымский мост носит сугубо террористический характер

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Военная хроника пишет, что нападение украинских военных с помощью надводных беспилотников на Крымский мост носит сугубо террористический характер.
Военная хроника: нападение на Крымский мост носит сугубо террористический характер
  • AFP

«Как и в случае с ударом по мосту 8 октября 2022 года, нападение на инфраструктурный объект носит сугубо террористический характер», — говорится в материале.

Отмечается, что с точки зрения снабжения подразделений российской армии в зоне СВО Крымский мост «давно не играет ключевой роли», поэтому любая задержка движения поездов или грузовиков по мосту «либо не влияет на снабжение вообще, либо влияет минимально».

Также в Военной хронике напомнили, что после октябрьской атаки на Крымский мост был сделан ряд важных выводов относительно пропорциональности ответа на такие теракты.

«Опыт прошлых ударов показал, что ждать немедленного массированного удара не стоит. Однако, когда он будет подготовлен, удар будет иметь для Украины самые серьёзные последствия», — говорится в разборе.

По информации НАК, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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