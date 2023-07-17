Из Ростовской области отменили все автобусные рейсы через Крымский мост на 17 июля
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«Отменены все маршруты пассажирского транспорта, проходящие по мосту. Информация о возобновлении движения по маршрутам, конечной точкой которых является Республика Крым, будет доведена дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.