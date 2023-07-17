Минцифры приостановит до 1 сентября выдачу грантов на IT-разработки

Минцифры приостановит до 1 сентября выдачу новых грантов на IT-разработки.

Об этом говорится в сообщении министерства в Telegram.

Также Минцифры проведёт аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-й чистоте.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин, курировавший в том числе вопросы грантовой поддержки IT-компаний, был отправлен под домашний арест по делу о взятке.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.