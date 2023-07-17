Глава Кубани Кондратьев прибыл в Темрюкский район после ЧП на Крымском мосту
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Прибыл в Темрюкский район, чтобы на месте оценить сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что вместе с главой муниципалитета Фёдором Бабенковым проведёт оценку организации помощи автомобилистам.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.