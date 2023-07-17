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Глава Кубани Кондратьев прибыл в Темрюкский район после ЧП на Крымском мосту

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Темрюкский район для оценки ситуации после атаки на Крымский мост.
Глава Кубани Кондратьев прибыл в Темрюкский район после ЧП на Крымском мосту
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Прибыл в Темрюкский район, чтобы на месте оценить сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что вместе с главой муниципалитета Фёдором Бабенковым проведёт оценку организации помощи автомобилистам.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами

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