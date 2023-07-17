Примерно четверть россиян не занимаются спортом

СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели совместное исследование, чтобы выяснить, какие меры принимают россияне, чтобы улучшить свою физическую форму.

Об этом пишет Life.ru.

Согласно опросу, 41,5% россиян считают, что могут привести себя в форму до конца лета, 25,5% опрошенных принимают себя такими, какие они есть.

Переживают и чувствуют неуверенность в себе из-за несовершенного внешнего вида 18% респондентов. Оставшиеся 15% не думают об этом.

В ходе исследования также выяснилось, что примерно 24% россиян не занимаются спортом. 76% стараются поддерживать физическую активность. 32% опрошенных заявили, что занимаются спортом три раза в неделю, 31,5% — два, 16% — раз в неделю или реже, 11,5% — ежедневно.

Ранее, по сообщениям «Утро.ру», актриса театра и кино Елена Захарова рассказала, что не предпринимает ничего радикального для сохранения фигуры.