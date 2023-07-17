Специалист ЦБ Сайкин рассказал о новой схеме обмана посредством мессенджеров

Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин рассказал, что мошенники применяют хитроумные схемы обмана, используя мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp.

Всё начинается со странного сообщения в мессенджере, где пользователю «по ошибке» сообщается о «начислении инвестиций за месяц» для кого-либо из списка его контактов с указанием высокого процента и заманчивой суммы. При заинтересованности «менеджер» предлагает жертве заключить некий договор и перевести на счёт сумму для получения в будущем процентов.

«К сожалению, сейчас наблюдается увеличение звонков аферистов в мессенджеры — это восходящий тренд. Они вынужденно переходят на такие способы добраться до жертв, так как мошеннические телефонные звонки могут быть заблокированы», — сообщил Сайкин в разговоре с Life.ru.

Он посоветовал быть внимательным, если кто-либо предлагает перейти на сторонний сайт с сомнительным адресом, сделать «быстрые» вложения онлайн или присылает ссылку на «секретный» чат или участие в некой «закрытой» программе с ограниченным количеством мест.

Также не стоит скачивать на свой компьютер или мобильное устройство файлы из внешних или прикреплённых архивов, заключил эксперт.

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.