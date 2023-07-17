Узнать больше

Специалист ЦБ Сайкин рассказал о новой схеме обмана посредством мессенджеров

Короткая ссылка
Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин рассказал, что мошенники применяют хитроумные схемы обмана, используя мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp.
Специалист ЦБ Сайкин рассказал о новой схеме обмана посредством мессенджеров
  • Gettyimages.ru
  • © M-Production

Всё начинается со странного сообщения в мессенджере, где пользователю «по ошибке» сообщается о «начислении инвестиций за месяц» для кого-либо из списка его контактов с указанием высокого процента и заманчивой суммы. При заинтересованности «менеджер» предлагает жертве заключить некий договор и перевести на счёт сумму для получения в будущем процентов.

«К сожалению, сейчас наблюдается увеличение звонков аферистов в мессенджеры — это восходящий тренд. Они вынужденно переходят на такие способы добраться до жертв, так как мошеннические телефонные звонки могут быть заблокированы», — сообщил Сайкин в разговоре с Life.ru.

Он посоветовал быть внимательным, если кто-либо предлагает перейти на сторонний сайт с сомнительным адресом, сделать «быстрые» вложения онлайн или присылает ссылку на «секретный» чат или участие в некой «закрытой» программе с ограниченным количеством мест.

Также не стоит скачивать на свой компьютер или мобильное устройство файлы из внешних или прикреплённых архивов, заключил эксперт.

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить