«Известия»: за две недели цены на новостройки в России выросли почти на 2%
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Так, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сказал, что средняя цена увеличилась на 1,7%.
По словам руководителя «Циан Аналитики» Алексея Попова, средний показатель поднялся на 0,3%, за месяц цены выросли на 0,8% в Московской и Ленинградской областях, а также в 16 городах-миллионниках за последние две недели.
Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков уточнил, что рост цен обусловлен выросшими ценами на стройматериалы и повышением стоимости труда.
Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.