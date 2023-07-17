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«Известия»: за две недели цены на новостройки в России выросли почти на 2%

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За последние две недели цена квадратного метра в новостройках России выросла почти на 2%. Рост связан с ослаблением курса рубля, а также с увеличением активности частных инвесторов, сохраняющих свои накопления путём покупки недвижимости.
«Известия»: за две недели цены на новостройки в России выросли почти на 2%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Так, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сказал, что средняя цена увеличилась на 1,7%.

По словам руководителя «Циан Аналитики» Алексея Попова, средний показатель поднялся на 0,3%, за месяц цены выросли на 0,8% в Московской и Ленинградской областях, а также в 16 городах-миллионниках за последние две недели.

Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков уточнил, что рост цен обусловлен выросшими ценами на стройматериалы и повышением стоимости труда.

Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.

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