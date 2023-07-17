«Известия»: за две недели цены на новостройки в России выросли почти на 2%

За последние две недели цена квадратного метра в новостройках России выросла почти на 2%. Рост связан с ослаблением курса рубля, а также с увеличением активности частных инвесторов, сохраняющих свои накопления путём покупки недвижимости.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Так, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сказал, что средняя цена увеличилась на 1,7%.

По словам руководителя «Циан Аналитики» Алексея Попова, средний показатель поднялся на 0,3%, за месяц цены выросли на 0,8% в Московской и Ленинградской областях, а также в 16 городах-миллионниках за последние две недели.

Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков уточнил, что рост цен обусловлен выросшими ценами на стройматериалы и повышением стоимости труда.

Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.