Специалист Купцова: сумма страховки для путешествия не должна быть меньше 2 млн рублей

Представитель компании «Росгосстрах» Ольга Купцова назвала минимальную сумму страховки при оформлении документов для поездки за рубеж.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Росгосстрах».

По словам специалиста, при оформлении полиса отправляющимся за рубеж клиентам предоставляется возможность самостоятельно выбрать желаемую сумму страхования из специально предложенных вариантов, предоставленных компанией. Для поездок за пределы России страховая сумма определяется в соответствии с требованиями, установленными государством, которое запланировал посетить клиент. Однако стоит отметить, что она не может быть ниже 2 млн рублей по официальному курсу Банка России на момент заключения договора.

Уточняется, что самые дорогостоящие медицинские услуги за первые шесть месяцев 2023 года были предоставлены клиенту, находившемуся в Швейцарии, и составили 2965 швейцарских франков (310,3 тыс. рублей). Он обратился за помощью из-за серьёзного повреждения коленного сустава. Кроме того, клиенту в Таиланде была предоставлена помощь на сумму в $1235 из-за диагностированного саркоидоза, а клиенту в ОАЭ — на сумму в $1224 из-за цистита.

Ранее progorod43.ru информировал, что путешественникам по России стоит оформлять страховку так же, как и при выезде за границу: она позволит получить поддержку и медицинскую помощь и компенсировать расходы во многих неожиданных ситуациях вдали от дома.