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СК: теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы

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По данным Следственного комитета России, теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы.
СК: теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Согласно информации следствия, в ночь на 17 июля в результате теракта украинских спецслужб была повреждена одна из секций Крымского моста.

В результате погибли два гражданских лица — мужчина и женщина, проезжавшие по мосту на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

По информации НАК, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

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