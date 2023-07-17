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Депутат Белик назвал атаку на Крымский мост кощунственным и беспощадным терактом

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RT
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT теракт на Крымском мосту.
Депутат Белик назвал атаку на Крымский мост кощунственным и беспощадным терактом
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

По словам депутата, атака на Крымский мост — теракт, «кощунственный и беспощадный, направленный против мирного населения».

«Террористические методы — это методы киевского режима, упивающегося своей жестокостью. Всем известно, что по мосту передвигаются мирные люди, семьи с детьми, что там нет военных грузов или военных объектов, но атаковать мост — это маниакальное желание сидящих в киевских кабинетах потерявших человеческий облик персонажей», — рассказал Белик.

По его мнению, отсутствие успехов на фронтах доводит киевский режим до истерики и он «лихорадочно пытается проявить себя в таких античеловеческих выходках».

«Дотянуться своими грязными руками, разрушить, нанести ущерб и преподнести произошедшее как некий успех — вот чем гордится оголтелый неонацистский режим, не осознающий, что людей не запугать этими мерзкими и подлыми деяниями», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что движение по Крымскому мосту остановлено из-за произошедшего в районе 145-й опоры моста чрезвычайного происшествия.

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