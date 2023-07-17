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Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом в Свердловской области

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В Свердловской области утром 17 июля автомобиль Renault Logan столкнулся с пассажирским автобусом, в салоне которого находились 17 человек. ДТП произошло на 344 км автодороги Серов — Екатеринбург.
Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

Авария произошла, когда водитель легкового автомобиля начал разворачиваться, в результате чего столкнулся с автобусом, который ехал по своей полосе в попутном направлении, выполняя маршрут из Краснотурьинска в Екатеринбург.

Водитель иномарки скончался на месте.

В автобусе находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По факту ДТП прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения грузовика, двух автомобилей и мотоцикла на автодороге Большая Соснова — Частые в Пермском крае.

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