Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.
Авария произошла, когда водитель легкового автомобиля начал разворачиваться, в результате чего столкнулся с автобусом, который ехал по своей полосе в попутном направлении, выполняя маршрут из Краснотурьинска в Екатеринбург.
Водитель иномарки скончался на месте.
В автобусе находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал.
По факту ДТП прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения грузовика, двух автомобилей и мотоцикла на автодороге Большая Соснова — Частые в Пермском крае.