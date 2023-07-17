РСТ: отельеры Крыма при необходимости готовы безвозмездно продлевать проживание туристам
- РИА Новости
«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе», — сказал он.
Как сообщалось, в ближайшие дни около 20 тыс. туристов по плану должны завершить свой отдых в Крыму.
В ночь на 17 июля движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал террористический режим Киева.