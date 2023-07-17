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РСТ: отельеры Крыма при необходимости готовы безвозмездно продлевать проживание туристам

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Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил ТАСС, что отельеры в Крыму готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены продлить отдых из-за ЧП на Крымском мосту.
РСТ: отельеры Крыма при необходимости готовы безвозмездно продлевать проживание туристам
  • РИА Новости

«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе», — сказал он.

Как сообщалось, в ближайшие дни около 20 тыс. туристов по плану должны завершить свой отдых в Крыму.

В ночь на 17 июля движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал террористический режим Киева.

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