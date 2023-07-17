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Лингвист Кронгауз: СВО повлияла на русский язык

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Лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз рассказал, как большие перемены влияют на язык.
Лингвист Кронгауз: СВО повлияла на русский язык
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в разных социальных группах появляются разные новые слова. Это зависит как от взглядов человека, так и от его местоположения. Например, оставшиеся в России люди активно обсуждают мобилизацию, а среди уехавших популярно выражение «хороший русский», то есть человек, который выступает против специальной военной операции (СВО).

«Ощутимое событие для больших городов вроде Москвы — это отъезд людей из России. В связи с ним появилось такое важное слово, как «релокация», а также производные «релокант», «релоцироваться». Люди обратились не к привычному слову «эмигрант», а к такому «техническому» термину», — добавил Кронгауз.

Ранее progorod43.ru сообщал, что специалисты ВятГУ к 650-летию города Кирова подарят жителям региона Сетевой электронный словарь вятских говоров.

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