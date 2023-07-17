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Гладков: власти возьмут на себя расходы на похороны погибших в ЧП на Крымском мосту

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Власти возьмут на себя расходы по организации похорон погибших жителей Белгородской области в результате ЧП на Крымском мосту, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: власти возьмут на себя расходы на похороны погибших в ЧП на Крымском мосту
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь привезти тела, организовать похороны. Все затраты, Андрей Николаевич (глава Новооскольского района. — RT), берёте на себя вы, если необходима помощь — докладываете, область поможет», — сказал он в ходе оперативного совещания.

Гладков поручил представить доклад о выплатах на двух погибших и пострадавшую в результате ЧП девочку.

Ранее сообщалось, что во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок.

Позже Гладков заявил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.

Пострадавшую в результате ЧП на Крымском мосту девочку госпитализировали.

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