Гладков: власти возьмут на себя расходы на похороны погибших в ЧП на Крымском мосту
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь привезти тела, организовать похороны. Все затраты, Андрей Николаевич (глава Новооскольского района. — RT), берёте на себя вы, если необходима помощь — докладываете, область поможет», — сказал он в ходе оперативного совещания.
Гладков поручил представить доклад о выплатах на двух погибших и пострадавшую в результате ЧП девочку.
Ранее сообщалось, что во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок.
Позже Гладков заявил о гибели мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.
Пострадавшую в результате ЧП на Крымском мосту девочку госпитализировали.