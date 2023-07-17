Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT теракт на Крымском мосту.

«Нас, россиян, просто хотят запугать, и даже дату выбрали враги России не случайно — 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых. Этот день РПЦ чтит как память страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, которые были канонизированы», — отметила Ковитиди.

Как подчеркнула собеседница RT, «мы помним свою историю, мы её чтим», и именно поэтому, как добавила сенатор, твёрдо уверены в том, что Россия выстоит в любые времена, «а Крым был, есть и будет русским».

По информации НАК, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.