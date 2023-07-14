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Аналитик Муртазин рассказал о состоянии рынка антивирусов в России

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал известие о том, что в России за 2022 год сократился рынок антивирусов — на 61%. По его словам, впечатление о незащищённости страны от вирусов ошибочное.
Аналитик Муртазин рассказал о состоянии рынка антивирусов в России
  • Gettyimages.ru

«Если говорить об онлайн-продажах, продлении лицензии и других вещах, то распространение антивирусов в России достаточно большое. В эту статистику также не входит статистика обновлений», — сообщил он в эфире Общественной службы новостей.

По его словам, на рынке много разных антивирусов, некоторые из них — пустышки, которые ни от чего не защищают.

Чтобы избежать таких продуктов, Муртазин посоветовал пользователям покупать лицензионный антивирус напрямую на официальном сайте производителя и выбирать только проверенные компании, такие как «Касперский».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области более 70 тыс. человек посетили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале за полгода.

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