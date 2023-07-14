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В Петербурге временно задержались несколько поездов из-за поджога релейного шкафа

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В связи с поджогом релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в Санкт-Петербурге задерживались две пригородные электрички, а также один поезд дальнего следования на московском направлении.
В Петербурге временно задержались несколько поездов из-за поджога релейного шкафа
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ОЖД.

Отмечается, что 14 июля в 01:10 выявлено возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово — Славянка.

«По предварительной информации, в результате поджога», — приводит сообщение ОЖД РИА Новости.

Были задержаны два пригородных поезда на шесть и семь минут, а также поезд рейса Санкт-Петербург — Астрахань — на шесть минут.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Иркутской области неизвестный злоумышленник поджёг релейный шкаф на железной дороге.

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