В Петербурге временно задержались несколько поездов из-за поджога релейного шкафа
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ОЖД.
Отмечается, что 14 июля в 01:10 выявлено возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово — Славянка.
«По предварительной информации, в результате поджога», — приводит сообщение ОЖД РИА Новости.
Были задержаны два пригородных поезда на шесть и семь минут, а также поезд рейса Санкт-Петербург — Астрахань — на шесть минут.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Иркутской области неизвестный злоумышленник поджёг релейный шкаф на железной дороге.