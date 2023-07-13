Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после пожара в уральском селе Шайдуриха
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», — сказано в заявлении.
Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате возгорания в селе Шайдуриха.