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Кабмин одобрил поправки, уточняющие компании, не уплачивающие налог на сверхприбыль

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Российское правительство одобрило поправки, уточняющие компании, которые не уплачивают налог на сверхприбыль.
Кабмин одобрил поправки, уточняющие компании, не уплачивающие налог на сверхприбыль
  • РИА Новости

Об этом на своём сайте сообщает Минфин России.

Отмечается, что из состава плательщиков налога дополнительно исключаются застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета, кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

4 июля заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева заявила, что сбор налогов в России за январь — июнь 2023 года составил 21,6 трлн рублей.

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