Кабмин одобрил поправки, уточняющие компании, не уплачивающие налог на сверхприбыль

Российское правительство одобрило поправки, уточняющие компании, которые не уплачивают налог на сверхприбыль.

Об этом на своём сайте сообщает Минфин России.

Отмечается, что из состава плательщиков налога дополнительно исключаются застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета, кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

4 июля заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева заявила, что сбор налогов в России за январь — июнь 2023 года составил 21,6 трлн рублей.