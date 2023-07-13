Кабмин одобрил поправки, уточняющие компании, не уплачивающие налог на сверхприбыль
- РИА Новости
Об этом на своём сайте сообщает Минфин России.
Отмечается, что из состава плательщиков налога дополнительно исключаются застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета, кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.
4 июля заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева заявила, что сбор налогов в России за январь — июнь 2023 года составил 21,6 трлн рублей.