Аскорбиновая кислота поможет удалить пятна йода с мебели
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Мебель из пластика, стекла, лакированного дерева, ДСП, МДФ, кожи или кожзаменителя можно очистить от пятен йода при помощи аскорбиновой кислоты, сообщает Общественная служба новостей.
Для этого нужно растворить одну-две таблетки в 100 мл воды, смочить раствором ватный диск и протирать пятно, пока оно не растворится.
Также для этих целей подойдёт картофелина, которую нужно разрезать пополам и протереть пятно.
Пищевая сода поможет удалить йод с линолеума, ламината или паркета.
Если зелёнка попала на ковёр с длинным ворсом, следует протереть пятно ацетоном или жидкостью для снятия лака, после чего промыть водой и просушить.
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