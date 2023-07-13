Аскорбиновая кислота поможет удалить пятна йода с мебели

Пятна йода или зелёнки можно удалить с мебели и предметов интерьера при помощи аскорбиновой кислоты, соды и картофеля.

Мебель из пластика, стекла, лакированного дерева, ДСП, МДФ, кожи или кожзаменителя можно очистить от пятен йода при помощи аскорбиновой кислоты, сообщает Общественная служба новостей.

Для этого нужно растворить одну-две таблетки в 100 мл воды, смочить раствором ватный диск и протирать пятно, пока оно не растворится.

Также для этих целей подойдёт картофелина, которую нужно разрезать пополам и протереть пятно.

Пищевая сода поможет удалить йод с линолеума, ламината или паркета.

Если зелёнка попала на ковёр с длинным ворсом, следует протереть пятно ацетоном или жидкостью для снятия лака, после чего промыть водой и просушить.

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