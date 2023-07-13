Помощница актёра Ивана Краско сообщила о его госпитализации

Помощница народного артиста России Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила в беседе с RT о его госпитализации.

Как пояснила Пашкова, Краско находился на даче с сыновьями, утром ему стало плохо. Он пожаловался на то, что не чувствует левую часть — ногу и руку.

«Вызвали скорую, сейчас он находится в реанимации в центре Алмазова. Завтра будет известна более точная информация, завтра я туда поеду, хотела сегодня, но его перевели — там никак не попадёшь к нему. Врачи вроде говорят, либо это инсульт случился новый, либо последствия после инсультов. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. Речь не нарушена, а это очень хороший признак, если так можно сказать», — рассказала собеседница RT.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с RT прокомментировала сообщения о госпитализации актрисы Марины Неёловой.