СК: число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до четырёх

Количество погибших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края возросло до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства обнаружения 12 июля текущего года на просёлочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля «Нива» 58-летнего местного жителя. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент следователи работают на берегу моря в посёлке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления, его личность устанавливается.

По данным Следственного комитета, продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

Ранее сообщалось, что обнаружены тела пропавших при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края 19-летней девушки и 67-летнего мужчины.