Специалисты назвали стоимость размещения на популярных озёрах России этим летом

Специалисты выяснили, во сколько путешественникам обойдётся гостиничный номер или другое жильё в популярных курортных местах России поблизости от известных озёр.

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».

По оценкам специалистов, в Иркутскую область, на Байкал приезжают до 2 млн туристов ежегодно. Стоимость номера в отеле — от 3 тыс. до 10 тыс. рублей с человека, но можно найти и более бюджетный вариант в гостевых домах — от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей.

Соль-Илецк в Оренбургской области также пользуется популярностью у российских путешественников, поскольку здесь находится пять озёр, известных своими лечебными свойствами.

Номер в гостинице обойдётся гостям в 5—6 тыс. рублей с человека в сутки, летний домик с удобствами во дворе — от 800 рублей до 1 тыс. Вход на озёра платный, цена до 350 рублей.

Осташков, расположенный на берегу озера Селигер, этим летом вошёл в топ-10 мест по количеству забронированного туристами жилья. Средняя цена за сутки рядом с Селигером — 4—5 тыс. рублей. Стоимость некоторых номеров доходит до 24 тыс. рублей в сутки.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.