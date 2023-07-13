Губернатор Свердловской области выехал в пострадавшее от пожара село Шайдуриха

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в пострадавшее от пожара село Шайдуриха.

Об этом сообщает правительство области на своём сайте.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 июля выехал на место крупного пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он встретился с сотрудниками Уральской авиабазы и МЧС, задействованными в ликвидации пожара, а также с жителями села, с которыми обсудил вопросы поддержки.

Глава региона подчеркнул, что с каждым нуждающимся в помощи будет вестись индивидуальная работа. Составляются социальные паспорта каждой семьи погорельцев.

Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате возгорания в селе Шайдуриха.

