Губернатор Свердловской области выехал в пострадавшее от пожара село Шайдуриха
- РИА Новости
Об этом сообщает правительство области на своём сайте.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 июля выехал на место крупного пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что он встретился с сотрудниками Уральской авиабазы и МЧС, задействованными в ликвидации пожара, а также с жителями села, с которыми обсудил вопросы поддержки.
Глава региона подчеркнул, что с каждым нуждающимся в помощи будет вестись индивидуальная работа. Составляются социальные паспорта каждой семьи погорельцев.
Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате возгорания в селе Шайдуриха.