Узнать больше

Пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво превысил 1,8 млн человек с начала года

Короткая ссылка
Пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) достиг 1 810 756 человек за первые шесть месяцев 2023 года — это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом информирует «Янтарный край».

На внутренних авиалиниях за полгода обслужили 1 766 076 пассажиров, что на 19% больше, чем за этот же период прошлого года.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос по сравнению с показателями 2022 года на 52,1% — 44 689 человек.

По итогам июня количество пассажиров увеличилось на 14,1% в сравнении с июнем 2022-го, составив 450 918 человек.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что аэропорт Пулково подвёл итоги работы в День России и дни проведения Петербургского международного экономического форума. С 10 по 18 июня пассажиропоток составил 628 тыс. человек — это на 15% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить