Пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво превысил 1,8 млн человек с начала года

Пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) достиг 1 810 756 человек за первые шесть месяцев 2023 года — это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом информирует «Янтарный край».

На внутренних авиалиниях за полгода обслужили 1 766 076 пассажиров, что на 19% больше, чем за этот же период прошлого года.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос по сравнению с показателями 2022 года на 52,1% — 44 689 человек.

По итогам июня количество пассажиров увеличилось на 14,1% в сравнении с июнем 2022-го, составив 450 918 человек.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что аэропорт Пулково подвёл итоги работы в День России и дни проведения Петербургского международного экономического форума. С 10 по 18 июня пассажиропоток составил 628 тыс. человек — это на 15% больше, чем годом ранее.