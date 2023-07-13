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Стилист Скороходова назвала броши и бусы модными аксессуарами для мужчин в этом сезоне

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Дизайнер украшений и стилист Анна Скороходова рассказала, какие украшения допустимы в мужском гардеробе этим летом.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт сообщила, что современные мужчины носят броши на лацкане смокинга или пиджака. Украшения могут быть в форме цветка или пера.

«Для молодых ребят, кто любит экспериментировать, кто открыт к новому, один из трендов — это жемчужные бусы», — сказала дизайнер, посоветовав носить их летом с футболкой.

Также, по её словам, в моде лаконичные кожаные браслеты и браслеты из классического плетения жёлтого или белого золота. Такие украшения можно добавлять даже в деловые образы, отметила стилист.

Ранее дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что мужские интерьеры становятся всё более популярны в России.

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