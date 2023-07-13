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Организаторы незаконных азартных игр в Крыму выплатят 1 млн рублей штрафов

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Центральный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу, связанному с организацией незаконных азартных игр. Виновные получили условные сроки лишения свободы, также им назначили штрафы на общую сумму 1 млн рублей.
Организаторы незаконных азартных игр в Крыму выплатят 1 млн рублей штрафов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что девять жителей Крыма, Марий Эл и Чувашии приобрели специальное оборудование для проведения игр в четырёх помещениях на полуострове. В результате они заработали более 32 млн рублей.

Виновных приговорили к срокам от одного года до трёх лет лишения свободы условно, также они будут обязаны выплатить штрафы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 11 июля права аннулируют у водителей, не явившихся в военкомат по повестке.

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