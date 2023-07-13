Организаторы незаконных азартных игр в Крыму выплатят 1 млн рублей штрафов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.
Отмечается, что девять жителей Крыма, Марий Эл и Чувашии приобрели специальное оборудование для проведения игр в четырёх помещениях на полуострове. В результате они заработали более 32 млн рублей.
Виновных приговорили к срокам от одного года до трёх лет лишения свободы условно, также они будут обязаны выплатить штрафы.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 11 июля права аннулируют у водителей, не явившихся в военкомат по повестке.