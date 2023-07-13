В Крыму после взрыва мопеда возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
- РИА Новости
Как сообщает Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Следователи установили, что взрывное устройство сдетонировало около 19:00 около подъезда №7 во дворе многоквартирного жилого дома №18 по улице Земской.
Устройство было прикреплено к припаркованному мопеду.
«В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет», — сказано в пресс-релизе СК.
Их травмы не представляют угрозу для жизни, пострадавшие госпитализированы.