В Крыму после взрыва мопеда возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Мопед взорвался в крымском городе Феодосия из-за сработавшего взрывного устройства, инцидент произошёл в среду, 12 июля. Травмы получили две женщины, которые проходили мимо.

Как сообщает Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи установили, что взрывное устройство сдетонировало около 19:00 около подъезда №7 во дворе многоквартирного жилого дома №18 по улице Земской.

Устройство было прикреплено к припаркованному мопеду.

«В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет», — сказано в пресс-релизе СК.

Их травмы не представляют угрозу для жизни, пострадавшие госпитализированы.