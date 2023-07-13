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В Крыму после взрыва мопеда возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

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Мопед взорвался в крымском городе Феодосия из-за сработавшего взрывного устройства, инцидент произошёл в среду, 12 июля. Травмы получили две женщины, которые проходили мимо.
В Крыму после взрыва мопеда возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
  • РИА Новости

Как сообщает Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

Следователи установили, что взрывное устройство сдетонировало около 19:00 около подъезда №7 во дворе многоквартирного жилого дома №18 по улице Земской.

Устройство было прикреплено к припаркованному мопеду.

«В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет», — сказано в пресс-релизе СК. 

Их травмы не представляют угрозу для жизни, пострадавшие госпитализированы.

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