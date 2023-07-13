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Московский суд оштрафовал блогера Хилми Форкса за хулиганство

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Симоновский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей блогера Хилми Форкса за мелкое хулиганство.
Московский суд оштрафовал блогера Хилми Форкса за хулиганство
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«Суд признал Олейника Х.К. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей», — цитирует решение суда РИА Новости.

Причины составления протокола не пояснили; предположительно, речь идёт о драке в кафе «Вкусно — и точка», видеозапись которой с участием блогера появилась в соцсетях, отмечает агентство.

В январе депутат Государственной думы Яна Лантратова заявила, что соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещённых сайтов.

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