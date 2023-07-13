В Тульской области самыми популярными среди автомобилей с пробегом стали машины марки Lada

В «Авито Авто» назвали самые популярные в Тульской области марки автомобилей с пробегом.

Согласно полученным данным, средняя стоимость машины с пробегом в регионе составила 270 тыс. рублей в 2023 году, сообщает Тульская служба новостей.

Наибольшей популярностью пользуются отечественные производители.

Так, самая большая доля у Lada Priora — 3,6% от общего спроса на все авто с пробегом в области.

На втором месте — Lada 2114 Samara и Lada 4х4 («Нива»), по 3% от общего спроса соответственно. Далее идут Lada 2107 с долей спроса 2,6% и Lada 2115 Samara — 2,5%.

Суммарно продажи данных моделей составили 10% от общего числа.

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.