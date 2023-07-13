В Иркутской области произошёл разлив нефтепродуктов на реке Лене
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на губернатора области Игоря Кобзева.
Уточняется, что топливо оказалось в реке из-за танкера, загружающего горюче-смазочные материалы.
«Оперативно установили три ряда боновых заграждений, использовали 80 килограммов сорбента. Течь небольшая, за череду бонов горюче-смазочный материал не вытекает», — уточнили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Ранее НСН сообщила со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, что на юго-востоке столицы в последние годы были реализованы масштабные проекты, которые кратно улучшили экологию региона.