Турчак прокомментировал обращение командующего 58-й армией генерала Попова
- РИА Новости
«То, что «депутат» Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — сказал Турчак.
Он отметил, что совесть генерала Ивана Попова чиста. По его словам, Родина может гордиться такими командирами, как Попов.
По словам Турчака, армия была и остаётся вне политики.
До этого депутат Госдумы Андрей Гурулёв опубликовал в сети аудиосообщение Попова, в котором тот говорит о своём отстранении и объясняет это критикой руководства.