Турчак прокомментировал обращение командующего 58-й армией генерала Попова

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», координатор рабочей группы по СВО Андрей Турчак заявил, что обращение командующего 58-й армией генерала Ивана Попова на тему непростой ситуации в зоне боевых действий было непубличным и публиковалось в закрытых чатах военных.

«То, что «депутат» Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — сказал Турчак.

Он отметил, что совесть генерала Ивана Попова чиста. По его словам, Родина может гордиться такими командирами, как Попов.

По словам Турчака, армия была и остаётся вне политики.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулёв опубликовал в сети аудиосообщение Попова, в котором тот говорит о своём отстранении и объясняет это критикой руководства.