За полгода жители Ставрополья отправили более 2300 заявок в министерство ЖКХ

Жители Ставрополья отправили более 2300 обращений в региональное министерство ЖКХ за полгода.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Большая часть обращений касалась технического функционирования коммунальной инфраструктуры: водо- и теплоснабжения, а также водоотведения», — сказано в сообщении.

Заявки подавали через официальный сайт министерства, по почте, а также через горячую линию по вопросам начисления за коммунальные услуги.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН рассказал, что размещение зарядки для электромобилей рядом с домами никак не повлияет на электроснабжение жильцов.