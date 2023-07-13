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За полгода жители Ставрополья отправили более 2300 заявок в министерство ЖКХ

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Жители Ставрополья отправили более 2300 обращений в региональное министерство ЖКХ за полгода.
За полгода жители Ставрополья отправили более 2300 заявок в министерство ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Большая часть обращений касалась технического функционирования коммунальной инфраструктуры: водо- и теплоснабжения, а также водоотведения», — сказано в сообщении.

Заявки подавали через официальный сайт министерства, по почте, а также через горячую линию по вопросам начисления за коммунальные услуги.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН рассказал, что размещение зарядки для электромобилей рядом с домами никак не повлияет на электроснабжение жильцов.

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