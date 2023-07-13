Больше половины россиян рассказали о готовности оплачивать обучение своих детей

Исследование российской образовательной компании MAXIMUM Education показало, что большинство россиян (60%) готовы оплачивать обучение своих детей.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Опрос проводился среди родителей выпускников 9-х и 11-х классов.

При этом 35% родителей, чьи дети поступают в вузы, отметили, что не готовы оплачивать обучение.

Также не готовы оплачивать обучение 51% родителей, чьи дети поступают в колледжи и техникумы.

При этом 66% респондентов рассчитывают, что их ребёнок поступит на бюджет.

Ранее RIA56 сообщило, что в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в Оренбургской области создан проект «Билет в будущее», благодаря которому школьники и студенты могут определиться с будущей профессией.