Около сорока домов сгорело из-за лесных пожаров в одном из сёл в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
К настоящему времени пожар локализован, к тушению привлекли пожарный вертолёт. Жителей села отправили в пункт временного размещения.
Ситуация с ликвидацией пожара осложняется сильным ветром и сухой погодой.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал URA.RU об опасности подземных торфяных пожаров в регионах России. По его мнению, в зоне риска находятся Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.