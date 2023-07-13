Около сорока домов сгорело из-за лесных пожаров в одном из сёл в Свердловской области

В селе Шайдуриха Свердловской области сгорели около четырёх десятков домов и местная лесопилка из-за лесных пожаров. Из населённого пункта эвакуировали 290 человек, включая 36 детей.

РИА Новости