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Около сорока домов сгорело из-за лесных пожаров в одном из сёл в Свердловской области

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В селе Шайдуриха Свердловской области сгорели около четырёх десятков домов и местная лесопилка из-за лесных пожаров. Из населённого пункта эвакуировали 290 человек, включая 36 детей.
Около сорока домов сгорело из-за лесных пожаров в одном из сёл в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

К настоящему времени пожар локализован, к тушению привлекли пожарный вертолёт. Жителей села отправили в пункт временного размещения.

Ситуация с ликвидацией пожара осложняется сильным ветром и сухой погодой.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал URA.RU об опасности подземных торфяных пожаров в регионах России. По его мнению, в зоне риска находятся Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. 

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