Электронный реестр лицензий на табачную продукцию начнёт действовать в России с 1 сентября

В российском кабмине заявили, что электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции начнёт действовать в России с 1 сентября.

«С 1 сентября 2023 года в России начнёт действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление, утверждающее правила его ведения, подписано», — указывается на сайте российского правительства.

Предполагается, что данный реестр поможет в сокращении масштабов нелегального производства сигарет, а также другой подобной продукции, включая вейпы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.