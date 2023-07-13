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Турэксперт Мкртчян: в 2030 году в России могут открыть курорты на пяти морях

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что создание новых курортов в России необходимо в том числе из-за того, что отельеры в Сочи, Анапе, Дагестане, Абхазии стали сильно завышать цены.
Турэксперт Мкртчян: в 2030 году в России могут открыть курорты на пяти морях
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, для получения статуса курорта придётся провести большую работу — построить автотрассы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, провести канализацию, водоснабжение, электричество, построить большие комплексы гостиниц.

Появление новых курортных мест на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях поможет снизить расходы на отпуск для отдыхающих, так как отдых на курортах Дагестана, Сочи и других городов стал дороже из-за отсутствия конкуренции.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU заявил, что жители страны стали чаще выбирать места для отдыха ближе к своему региону.

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