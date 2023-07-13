Аналитики установили, что более 65% паролей россиян можно взломать за одну минуту

Компания RTM Group, специализирующаяся на услугах в сфере информационной безопасности, провела исследование надёжности паролей, показавшее, что большинство паролей (65%) россиян можно взломать с помощью машинного перебора за одну минуту.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что были проанализированы около 50 млн пар паролей и логинов, проданных в даркнете с января 2022 по май 2023 года.

Результаты исследования показали, что надёжность и сложность паролей повышается в зависимости от масштаба компании. Так, например, самые слабые пароли, состоящие из шести или восьми цифр (или цифр и букв в нижнем регистре) используют простые пользователи и 50% представителей малого бизнеса. Такие пароли современные системы автоматического подбора могут взломать за несколько минут. По результатам исследования, 5% крупных компаний используют сложные пароли, состоящие из 12 знаков со спецсимволами. По словам специалистов, взламывание таких паролей автоматическим подбором может занять от одной недели до нескольких лет.

Специалисты RTM Group отметили также, что пароли из 16 знаков, содержащие спецсимволы, считаются самыми надёжными на данный момент.

В июне сообщалось, что хакеры атаковали российские предприятия путём фишинговой рассылки под видом документов от госорганов о мобилизации и призыве.